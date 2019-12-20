В Бурятии проведут турнир по настольному теннису в парах

Победителей новогодних соревнований наградят денежными призами



29 декабря в Улан-Удэ пройдёт новогодний турнир Республики Бурятия по настольному теннису среди парных разрядов. Соревнования состоятся в клубе настольного тенниса «Пионер».



К турниру допускаются все желающие, имеющие квалификационные разряды и подавшие заявку.



В соревновании примут участие:

- мужские, женские и смешанные пары до 39 лет;

- мужские пары 40-67 лет;

- мужские пары от 68 лет и старше;

- женские пары от 40 лет и старше;

- смешанные пары от 40 лет и старше.



С 9:00 до 9:45 будет проводиться регистрация участников. С 9:45 до 10:00 состоится жеребьёвка. В 10:00 начнётся парад открытия.



Соревнования закончатся в 19:00 награждением и церемонией закрытия. Победителей и призёров наградят дипломами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает федерация настольного тенниса РБ.



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