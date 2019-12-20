Победителей новогодних соревнований наградят денежными призами
29 декабря в Улан-Удэ пройдёт новогодний турнир Республики Бурятия по настольному теннису среди парных разрядов. Соревнования состоятся в клубе настольного тенниса «Пионер».
К турниру допускаются все желающие, имеющие квалификационные разряды и подавшие заявку.
В соревновании примут участие:
- мужские, женские и смешанные пары до 39 лет;
- мужские пары 40-67 лет;
- мужские пары от 68 лет и старше;
- женские пары от 40 лет и старше;
- смешанные пары от 40 лет и старше.
С 9:00 до 9:45 будет проводиться регистрация участников. С 9:45 до 10:00 состоится жеребьёвка. В 10:00 начнётся парад открытия.
Соревнования закончатся в 19:00 награждением и церемонией закрытия. Победителей и призёров наградят дипломами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает федерация настольного тенниса РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут турнир по настольному теннису в парах
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