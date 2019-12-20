Убрано более тысячи кубометров снега
С 23 часов вечера на дорогах Улан-Удэ работают шесть тракторов-щёток, шесть автогрейдеров. Также для очистки и погрузки снега задействованы трактор с роторной установкой, один снегопогрузчик и шесть большегрузных самосвалов.
С четырёх утра на подсыпке работает 15 пескоразбрасывательных машин. С шести утра вышли ещё 18 самосвалов и четыре бобкэта для ручной и механизированной погрузки и вывоза снега.
За сутки очистили 1089 кубических метров снега, в городе рассыпано 887 тонн песка.
Работы по уборке снега и подсыпке улиц продолжаются, сообщает комитет городского хозяйства.
За сутки на дороги Улан-Удэ высыпали 887 тонн песка
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