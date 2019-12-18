Самую старую гостиницу Читы реконструируют

Она откроется не раньше конца 2021 года



В 2020 году начнётся реконструкция старейшей гостиницы столицы Забайкальского края с одноимённым названием «Чита». В реализацию проекта вложат 160 миллионов рублей. Соглашение об этом подписали агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, министерство инвестиционного развития Забайкальского края и гостиничный комплекс «Славянка».



- Гостиница «Чита» будет полностью реконструирована, ожидается создание 65 номеров с качественным ремонтом при использовании современных материалов. У компании «Славянка» огромный опыт в этом деле, город получит уютную и недорогую гостиницу, – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министр инвестиционного развития Михаил Чуркин.



По словам руководителя корпорации развития Елены Реутской, реконструкция гостиницы положительно скажется на раскрытии туристического потенциал города. Увеличится имеющийся в городе номерной фонд. Чита сможет принимать большее количество гостей краевой столицы одновременно.



Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в конце 2021 года – начале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

