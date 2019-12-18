Она откроется не раньше конца 2021 года
В 2020 году начнётся реконструкция старейшей гостиницы столицы Забайкальского края с одноимённым названием «Чита». В реализацию проекта вложат 160 миллионов рублей. Соглашение об этом подписали агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, министерство инвестиционного развития Забайкальского края и гостиничный комплекс «Славянка».
- Гостиница «Чита» будет полностью реконструирована, ожидается создание 65 номеров с качественным ремонтом при использовании современных материалов. У компании «Славянка» огромный опыт в этом деле, город получит уютную и недорогую гостиницу, – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министр инвестиционного развития Михаил Чуркин.
По словам руководителя корпорации развития Елены Реутской, реконструкция гостиницы положительно скажется на раскрытии туристического потенциал города. Увеличится имеющийся в городе номерной фонд. Чита сможет принимать большее количество гостей краевой столицы одновременно.
Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в конце 2021 года – начале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Самую старую гостиницу Читы реконструируют
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из Монголии в регион пришло не менее 15 тысяч особей
На встречу были приглашены получатели материальной помощи
Она откроется не раньше конца 2021 года
Соревнования проходили в посёлках Каменск и Селенгинск
Всероссийский конкурс «Сказка в дереве» проводился впервые
Мероприятие пройдёт в музее имени Сампилова
У него 1 «золото» и 1 «бронза»
Также книга расскажет его историю в 32 коротких сюжетах
Всего запланированы 34 переправы на семи реках края
Награду получили студентки социально-психологического факультета БГУ
У сборной Иркутской области – 23 медали
Завершат программу мероприятия концерты в Северо-Байкальском районе
В Баргузинском районе сотрудники ГИБДД и воспитатели детского сада «Соболёнок» провели профилактическое мероприятие «Стань заметным на дороге»
В преддверии застолий Роспотребнадзор попросил быть бдительными при выборе алкоголя
Городской больнице выдали предписание за равнодушие к пациенту