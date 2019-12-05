Баскетбольная лига Бурятии показала лучшие моменты игр ноября

Также представлен календарь ближайших игр



Межрегиональная любительская баскетбольная лига Бурятии выпустила видеотчёт прошедших матчей в ноябре. В него попали лучшие заброшенные мячи, блокшоты и ассисты.



Также уже известны дата и время проведение двух ближайших игр. Сегодня, 5 декабря, команда БГУ сразится с ВСГУТУ в 19:00. Матч пройдёт на домашней площадке БГУ. Через два дня спортсмены из бурятского университета вновь выйдут на паркет. Их соперником будет команда «Лара». Противостояние начнётся в 19:00 в «Пиплс Парке».

