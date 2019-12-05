Также представлен календарь ближайших игр
Межрегиональная любительская баскетбольная лига Бурятии выпустила видеотчёт прошедших матчей в ноябре. В него попали лучшие заброшенные мячи, блокшоты и ассисты.
Также уже известны дата и время проведение двух ближайших игр. Сегодня, 5 декабря, команда БГУ сразится с ВСГУТУ в 19:00. Матч пройдёт на домашней площадке БГУ. Через два дня спортсмены из бурятского университета вновь выйдут на паркет. Их соперником будет команда «Лара». Противостояние начнётся в 19:00 в «Пиплс Парке».
Баскетбольная лига Бурятии показала лучшие моменты игр ноября
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В общественный совет входят студенты ссузов и вузов
Продукцию вернули на территорию Монголии
Также представлен календарь ближайших игр
Произведения писателей из Бурятии попали в лонг-лист, но в шорт-лист не прошли
Автобус поможет гастролировать театру по районам республики
Лучшие волонтёры получат благодарственные письма главы Бурятии
В Курумканском центре социальной помощи семье и детям прошла учебная тренировка пожарной эвакуации
Рабочий процесс в поликлинике Тункинской больницы значительно усовершенствовался
Сайт включат в список запрещённых
Забор в проулке перегородил проход к воротам соседних домов
Аварийное отключение света произошло вчера вечером
По данным бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике днём местами небольшой снег
Камилла Погосова получила «бронзу» по программе 1 спортивного разряда
Школьников научат родному языку с помощью VR-очков
В соревнованиях участвовали танцевально-спортивные клубы «Вдохновение», «Данс-Лидер» и «Реверанс»