Артисты театра «Байкал» станцевали ёхор в центре Москвы

Сегодня на странице ves_ulan_ude появилось одно из первых видео с ярмарки, на котором артисты театра песни и танца «Байкал» исполняют традиционный бурятский танец ёхор. Артисты прямо на улице на небольшой площадке танцуют в роскошных национальных костюмах. На кадрах видно, что выступление смотрят небольшое количество людей, в том числе другие артисты в костюмах.





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