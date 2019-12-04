Артисты театра «Байкал» станцевали ёхор в центре Москвы

2 декабря в Москве открылась «Дальневосточная ярмарка» - одно из ярких уличных развлекательных мероприятий зимней поры последних лет. Бурятия участвует в ярмарке уже второй год.
Сегодня на странице ves_ulan_ude появилось одно из первых видео с ярмарки, на котором артисты театра песни и танца «Байкал» исполняют традиционный бурятский танец ёхор. Артисты прямо на улице на небольшой площадке танцуют в роскошных национальных костюмах. На кадрах видно, что выступление смотрят небольшое количество людей, в том числе другие артисты в костюмах.
В комментариях пользователи Сети в основном оставляют смайлики в виде сердечек и хлопающих рук. Некоторые пишут: «Класс! Здорово», «музыка моего детства», «так непривычно слышать «Дальний Восток» в адрес Бурятии», «лихо отплясывают».
Артисты театра «Байкал» также представят десятки традиционных костюмов, роскошь мехов и необычных украшений, которые оставят незабываемые впечатления о культуре республики.
Известно, что концертная программа ярмарки познакомит москвичей и гостей столицы с культурой бурятского народа, самобытностью и многообразием бурятского фольклора. Зрители увидят старинные, обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в исполнении известной фолк-исполнительницы Бадма-Ханды Аюшеевой и исполнительницы Болдын Ганцэрэн. Музыканты Национального оркестра Бурятии исполнят на уникальных бурят-монгольских инструментах произведения, которые не имеют аналогов в России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Бурятия впервые приняла участие в ярмарке. Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился своими впечатлениями и отметил, что «Буузы уходили «на ура».
Ожидается, что мероприятие в дни ярмарки на Новом Арбате посетят до 70 тысяч жителей и гостей столицы.