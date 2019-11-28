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В Иркутской зоогалерее показали подросших волчат

В Иркутской зоогалерее показали подросших волчат
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Они родились весной

Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Иркутской зоогалерее родились волчата. Из четырёх детёнышей один погиб в первые дни.

Сейчас сотрудники зоогалереи показали подросших детёнышей – опубликовали их снимки в соцсети.

- Папа, мама, тётушка и парочка мальчишек-сорванцов, такой сейчас состав у нашей волчьей семьи. Наблюдать за их жизнью не только увлекательно, но и познавательно. Довольно быстро начинаешь их различать и понимать кто в доме хозяин, а также узнаёшь кое-что о жизни «по законам природы», - написали они в группе галереи во «ВКонтакте».

Пользователи активно лайкают фотографии и оставляют комментарии, отмечая красоту зверей.
волки дикие животные зоопарк
 
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