В Иркутской зоогалерее показали подросших волчат

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В Улан-Удэ пройдёт литературный вечер Общество, Он посвящён 70-летию со дня рождения члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, заслуженного работника культуры Бурятии Цыдыпа Балдановича Цырендоржиева

