Они родились весной
Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Иркутской зоогалерее родились волчата. Из четырёх детёнышей один погиб в первые дни.
Сейчас сотрудники зоогалереи показали подросших детёнышей – опубликовали их снимки в соцсети.
- Папа, мама, тётушка и парочка мальчишек-сорванцов, такой сейчас состав у нашей волчьей семьи. Наблюдать за их жизнью не только увлекательно, но и познавательно. Довольно быстро начинаешь их различать и понимать кто в доме хозяин, а также узнаёшь кое-что о жизни «по законам природы», - написали они в группе галереи во «ВКонтакте».
Пользователи активно лайкают фотографии и оставляют комментарии, отмечая красоту зверей.
В Иркутской зоогалерее показали подросших волчат
Общество, Фото:
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