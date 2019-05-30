Почти все волчата уже забронированы по зоопаркам
В Иркутской зоогалерее родились волчата. Они появились на свет совсем недавно - 11 дней назад. Из четырёх детёнышей один погиб в первые дни.
- Ох, и ответственная мамаша из Милки получилась, в вольер войти, чтобы оставить еду и сменить воду можно, а вот к будке с детишками она категорически запрещает приближаться. Хотя по молодости и неопытности одно дитё она все-таки недосмотрела (задавила во сне, видимо, ещё в первые дни), оставшиеся трое растут как положено. Жаль, поснимать их поближе и пол посмотреть пока не получается, испытывать терпение мамы-волчицы желающих нет, - сообщается в группе зоогалереи в социальной сети.
Также работники добавили, что почти все волчата уже забронированы по зоопаркам.
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