- Ох, и ответственная мамаша из Милки получилась, в вольер войти, чтобы оставить еду и сменить воду можно, а вот к будке с детишками она категорически запрещает приближаться. Хотя по молодости и неопытности одно дитё она все-таки недосмотрела (задавила во сне, видимо, ещё в первые дни), оставшиеся трое растут как положено. Жаль, поснимать их поближе и пол посмотреть пока не получается, испытывать терпение мамы-волчицы желающих нет, - сообщается в группе зоогалереи в социальной сети.









В Иркутской зоогалерее родились волчата. Они появились на свет совсем недавно - 11 дней назад. Из четырёх детёнышей один погиб в первые дни.Также работники добавили, что почти все волчата уже забронированы по зоопаркам.