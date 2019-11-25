Ему на помощь подоспели автоинспекторы
В Усть-Илимске сотрудники ГИБДД помогли водителю, у которого за рулём случился приступ диабета.
Накануне к дорожным полицейским обратился местный житель и сообщил о том, что в нескольких километрах от города на обочине дороги в сугробе заметил автомобиль. Прибыв на место, автоинспекторы увидели, что водитель иномарки теряет сознание. Мужчина был бледный и не мог внятно пояснить, что с ним произошло.
- Незамедлительно инспекторы дорожно-патрульной службы старшие лейтенанты полиции Владислав Черепанцев и Станислав Ершов вызвали скорую помощь. По прибытию бригады врачей они помогли транспортировать пострадавшего в спецмашину, после чего сообщили о случившемся его родственникам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В больнице выяснилось, что у 58-летнего усть-илимца резко понизился сахар в крови, что, при имеющихся у него заболеваниях, могло привести к трагедии.
Спустя несколько дней правоохранители навестили автомобилиста, чтобы узнать о его самочувствии. В свою очередь он искренне поблагодарил их за неравнодушие и внимательное отношение. А его супруга отметила, что благодаря оперативности, слаженным и грамотным действиям сотрудников полиции её мужу своевременно была оказана медицинская помощь, когда счёт шёл буквально на минуты.
- Хотела бы поблагодарить полицейских за то, что они вовремя остановились и оказали помощь моему мужу. Я очень-очень сильно благодарна от всей нашей семьи, что есть такие люди, которые помогают нам. Спасибо им большое, - сказала жена водителя.
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он направлен на детей из неблагополучных семей
«Байкал-Daily» разобрался, как работает система безналичной оплаты питания и почему кормят в «минус»
Лыжница из Бурятии выступит на первом этапе Кубке мира
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
В клипе показано, каким в ближайшем будущем может оказаться мир бесконечного неразумного потребления
Это подарок в честь 600-летия ухода в Паранирвану Богдо Зонхавы Будды
В 2008 году весь мир облетела фотография «300 не надо хватит одного». Всё это время ошибочно считалось, что героем был бурят Бато Дашидоржиев
Прокуратура республики приняла участие в учебном занятии для муниципальных служащих
Женщина пожаловалась в прокуратуру
Авария произошла на парковке «Абсолюта»
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября по республике местами небольшой снег
Следователями проводится доследственная проверка
Спортсмены прошли в следующий этап соревнований
Спортсменки завоевали призовые места
Таким образом дети проявили свою заботу