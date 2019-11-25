В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём

Ему на помощь подоспели автоинспекторы



В Усть-Илимске сотрудники ГИБДД помогли водителю, у которого за рулём случился приступ диабета.



Накануне к дорожным полицейским обратился местный житель и сообщил о том, что в нескольких километрах от города на обочине дороги в сугробе заметил автомобиль. Прибыв на место, автоинспекторы увидели, что водитель иномарки теряет сознание. Мужчина был бледный и не мог внятно пояснить, что с ним произошло.



- Незамедлительно инспекторы дорожно-патрульной службы старшие лейтенанты полиции Владислав Черепанцев и Станислав Ершов вызвали скорую помощь. По прибытию бригады врачей они помогли транспортировать пострадавшего в спецмашину, после чего сообщили о случившемся его родственникам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В больнице выяснилось, что у 58-летнего усть-илимца резко понизился сахар в крови, что, при имеющихся у него заболеваниях, могло привести к трагедии.



Спустя несколько дней правоохранители навестили автомобилиста, чтобы узнать о его самочувствии. В свою очередь он искренне поблагодарил их за неравнодушие и внимательное отношение. А его супруга отметила, что благодаря оперативности, слаженным и грамотным действиям сотрудников полиции её мужу своевременно была оказана медицинская помощь, когда счёт шёл буквально на минуты.



- Хотела бы поблагодарить полицейских за то, что они вовремя остановились и оказали помощь моему мужу. Я очень-очень сильно благодарна от всей нашей семьи, что есть такие люди, которые помогают нам. Спасибо им большое, - сказала жена водителя.



