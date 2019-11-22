В Нью-Йорке устроили концерт для уроженцев Бурятии

На праздник прилетели артисты из Бурятии



16 ноября в Нью-Йорке прошёл музыкальный вечер «Дуутайхан тоонто нютаг». На концерте выступили артисты из Бурятии Чингис Раднаев, Дмитрий Аюров и Аюша Санжиев.









- Спасибо всем, кто пришёл разделить ностальгические минуты любви к тоонто нютаг. Огромное спасибо нашим артистам за тщательно подготовленную программу, за ваше творчество и вдохновение. Вы подарили невероятную радость нашим землякам, проживающим в США. Отдельное спасибо всем, кто помогал в организации вечера, всем волонтёрам - Юлии Раднаевой, Марии Базаровой, Алдару Хайдапову, спасибо дорогим друзьям за материальную поддержку, за предоставленный зал, за вкусную еду, - написала на своей странице директор Ассоциации бурят в Нью-Йорке Дарина Санжиева.



Также она поблагодарила за техническую поддержку мероприятия и т.д. Дарина Санжиева отметила, что это был лучший концерт в её жизни.













