В Нью-Йорке устроили концерт для уроженцев Бурятии

На праздник прилетели артисты из Бурятии
16 ноября в Нью-Йорке прошёл музыкальный вечер «Дуутайхан тоонто нютаг». На концерте выступили артисты из Бурятии Чингис Раднаев, Дмитрий Аюров и Аюша Санжиев.
16 ноября в Нью-Йорке прошёл музыкальный вечер «Дуутайхан тоонто нютаг». На концерте выступили артисты из Бурятии Чингис Раднаев, Дмитрий Аюров и Аюша Санжиев.
- Спасибо всем, кто пришёл разделить ностальгические минуты любви к тоонто нютаг. Огромное спасибо нашим артистам за тщательно подготовленную программу, за ваше творчество и вдохновение. Вы подарили невероятную радость нашим землякам, проживающим в США. Отдельное спасибо всем, кто помогал в организации вечера, всем волонтёрам - Юлии Раднаевой, Марии Базаровой, Алдару Хайдапову, спасибо дорогим друзьям за материальную поддержку, за предоставленный зал, за вкусную еду, - написала на своей странице директор Ассоциации бурят в Нью-Йорке Дарина Санжиева.
Также она поблагодарила за техническую поддержку мероприятия и т.д. Дарина Санжиева отметила, что это был лучший концерт в её жизни.
Как сообщал «Байкал-Daily», уроженцы Бурятии, проживающие и работающие в Нью-Йорке – сплочённые и дружные. Довольно часто они устраивают различные торжества, соревнования. Так, летом мигранты провели бурятский спортивный народный праздник Сурхарбан. В состязаниях приняли участие около 100 человек.