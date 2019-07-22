Уроженцы Бурятии провели в Нью-Йорке Сурхарбан

Участники праздника пели родные песни, танцевали ёхор, боролись и перетягивали канат
Мигранты из Бурятии провели в Нью-Йорке бурятский спортивный народный праздник Сурхарбан. Об этом сообщили в социальных сетях сами участники празднества.
На мероприятие собрались около 100 человек.
По словам одной из участниц Светланы Доржиевой, несмотря на 37-градусную жару Сурхарбан удался.
Выходцы из Бурятии пели родные песни, устраивали различные весёлые конкурсы, танцевали ёхор, перетягивали канат, самые ловкие соревновались в борьбе. В этом году впервые проводили детскую борьбу.
- Было здорово, весело и зрелищно!!! – поделилась на своей странице в социальной сети Светлана Доржиева.
«Как круто! Так много бурятов! Маленькая Бурятия», «Молодцы, что не забываете традиции, живя далеко от Родины, и как много вас собралось. Удача пусть не покидает вас», - прокомментировали местные жители.
Работы бурятских скульпторов представят на выставке в Иркутске
Доктор буддийской философии Алексей Тенчой написал роман в трёх частях «Вечная жизнь»
Участники праздника пели родные песни, танцевали ёхор, боролись и перетягивали канат
К участию в акции приглашаются жители, рабочие коллективы, учреждения, коммерческие фирмы
В Иволгинском районе в детском лагере «Черемушки» сотрудники ГИБДД и представители районного управления образования провели викторину «Правила дорожного движения - это наше спасение!»
С 21 по 31 июля на острове Ольхон в посёлке Хужир пройдёт театральная лаборатория и мастер-классы в рамках фестиваля «Сибирская рампа»
Центр защиты леса Бурятии стал применять беспилотник
В Тулуне и Нижнеудинске, пострадавших от наводнения, в конце следующей недели планируется провести выставки-ярмарки жилья
Накануне в подтопленном Эрхирике работал глава Бурятии. Он пообщался с пострадавшими жителями. ВИДЕО
Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи
Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта
В Восточном военном округе завершена работа по предварительному отбору кандидатов для поступления в вузы министерства обороны
Расчёты вели огонь из гранатометов РПГ-7В
Школьники должны будут посетить определённое количество выставок, музеев, спектаклей
В ходе профилактических занятий было охвачено более 700 детей