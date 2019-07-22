22 Июля

21 Июля

Популярное

Уроженцы Бурятии провели в Нью-Йорке Сурхарбан

Уроженцы Бурятии провели в Нью-Йорке Сурхарбан
Общество, 
Участники праздника пели родные песни, танцевали ёхор, боролись и перетягивали канат

Мигранты из Бурятии провели в Нью-Йорке бурятский спортивный народный праздник Сурхарбан. Об этом сообщили в социальных сетях сами участники празднества.

На мероприятие собрались около 100 человек. 




По словам одной из участниц Светланы Доржиевой, несмотря на 37-градусную жару Сурхарбан удался.

Выходцы из Бурятии пели родные песни, устраивали различные весёлые конкурсы, танцевали ёхор, перетягивали канат, самые ловкие соревновались в борьбе. В этом году впервые проводили детскую борьбу.

- Было здорово, весело и зрелищно!!! – поделилась на своей странице в социальной сети Светлана Доржиева. 

«Как круто! Так много бурятов! Маленькая Бурятия», «Молодцы, что не забываете традиции, живя далеко от Родины, и как много вас собралось. Удача пусть не покидает вас», - прокомментировали местные жители. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2019 года 400 выходцев из Бурятии отпраздновали Сагаалган в Нью-Йорке

Сурхарбан США
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скульптуры о Байкале устроят «Волновой эффект»
Скульптуры о Байкале устроят «Волновой эффект»
Общество, 22.07.2019
Работы бурятских скульпторов представят на выставке в Иркутске
Новый роман бурятского писателя выходит в печать в Москве
Новый роман бурятского писателя выходит в печать в Москве
Общество, 22.07.2019
Доктор буддийской философии Алексей Тенчой написал роман в трёх частях «Вечная жизнь»
Уроженцы Бурятии провели в Нью-Йорке Сурхарбан
Уроженцы Бурятии провели в Нью-Йорке Сурхарбан
Общество, 22.07.2019
Участники праздника пели родные песни, танцевали ёхор, боролись и перетягивали канат
Улан-удэнцев просят подарить новые книги библиотекам
Улан-удэнцев просят подарить новые книги библиотекам
Общество, 22.07.2019
К участию в акции приглашаются жители, рабочие коллективы, учреждения, коммерческие фирмы
В Бурятии школьники повторили основы поведения на дороге
В Бурятии школьники повторили основы поведения на дороге
Общество, 22.07.2019
В Иволгинском районе в детском лагере «Черемушки» сотрудники ГИБДД и представители районного управления образования провели викторину «Правила дорожного движения - это наше спасение!»
На Ольхоне проходит театральная лаборатория
На Ольхоне проходит театральная лаборатория
Общество, 22.07.2019
С 21 по 31 июля на острове Ольхон в посёлке Хужир пройдёт театральная лаборатория и мастер-классы в рамках фестиваля «Сибирская рампа»
Центр защиты леса Бурятии стал применять беспилотник
Центр защиты леса Бурятии стал применять беспилотник
Общество, 22.07.2019
Центр защиты леса Бурятии стал применять беспилотник
В Иркутской области проведут ярмарки жилья для пострадавших от паводка
В Иркутской области проведут ярмарки жилья для пострадавших от паводка
Общество, 22.07.2019
В Тулуне и Нижнеудинске, пострадавших от наводнения, в конце следующей недели планируется провести выставки-ярмарки жилья
Жительница Эрхирика заплакала, когда рассказывала о затоплении
Жительница Эрхирика заплакала, когда рассказывала о затоплении
Общество, 22.07.2019
Накануне в подтопленном Эрхирике работал глава Бурятии. Он пообщался с пострадавшими жителями. ВИДЕО
Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи
Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи
Общество, 22.07.2019
Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи
Аэропорт Улан-Удэ приглашает пофотографировать самолёты
Аэропорт Улан-Удэ приглашает пофотографировать самолёты
Общество, 22.07.2019
Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта
В Восточном военном округе отобрали кандидатов в военные вузы
В Восточном военном округе отобрали кандидатов в военные вузы
Общество, 22.07.2019
В Восточном военном округе завершена работа по предварительному отбору кандидатов для поступления в вузы министерства обороны
В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками
В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками
Общество, 22.07.2019
Расчёты вели огонь из гранатометов РПГ-7В
Школьники Бурятии будут сдавать культурные нормативы
Школьники Бурятии будут сдавать культурные нормативы
Общество, 22.07.2019
Школьники должны будут посетить определённое количество выставок, музеев, спектаклей
В Бурятии в летних лагерях показали пожарную технику
В Бурятии в летних лагерях показали пожарную технику
Общество, 22.07.2019
В ходе профилактических занятий было охвачено более 700 детей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^