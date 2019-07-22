Уроженцы Бурятии провели в Нью-Йорке Сурхарбан













«Как круто! Так много бурятов! Маленькая Бурятия», «Молодцы, что не забываете традиции, живя далеко от Родины, и как много вас собралось. Удача пусть не покидает вас», - прокомментировали местные жители.

Мигранты из Бурятии провели в Нью-Йорке бурятский спортивный народный праздник Сурхарбан. Об этом сообщили в социальных сетях сами участники празднества.На мероприятие собрались около 100 человек.По словам одной из участниц Светланы Доржиевой, несмотря на 37-градусную жару Сурхарбан удался.Выходцы из Бурятии пели родные песни, устраивали различные весёлые конкурсы, танцевали ёхор, перетягивали канат, самые ловкие соревновались в борьбе. В этом году впервые проводили детскую борьбу.- Было здорово, весело и зрелищно!!! – поделилась на своей странице в социальной сети Светлана Доржиева.