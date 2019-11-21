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Бурятия присоединится ко всемирному дню благотворительности

Бурятия присоединится ко всемирному дню благотворительности
Общество, 
Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица

Минэкономразвития России приглашает неполитические организации и частные лица Бурятии поддержать общественную инициативу #ЩедрыйВторник, которая пройдёт 3 декабря 2019 года.

#ЩедрыйВторник – всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. В этот день участники совершают разнообразные добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети интернет. #ЩедрыйВторник – это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.

Участники #ЩедрогоВторника свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. НКО используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтёров.

В 2016-2018 годах к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 2700 организаций из всех регионов, которые провели более 5000 благотворительных событий. Благодаря усилиям участников, в СМИ появилось более 7000 публикаций о #ЩедромВторнике. В результате общих усилий участников, в дни проведения акций пожертвования возросли в 2 раза.
благотворительность
 
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