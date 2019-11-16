В Бурятии осуждённые нарисовали иконы

Они участвовали в конкурсе православной иконописи «Канон»
В учреждениях УФСИН по Бурятии состоялся региональный этап конкурса православной иконописи «Канон». Конкурс проходит в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».
- Всего в конкурсе участвовало 9 творческих работ. Лучшей признана картина осуждённого из исправительной колонии № 2 «Святитель Николай Чудотворец», выполненная в технике «Чернильное напыление», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Осуждённые, принявшие участие в конкурсе, представлены к поощрению.
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