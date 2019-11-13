В торжественном открытии приняли участие ветераны, представители школ и детских садов
В Иркутске дан старт памятным мероприятиям, посвящённым празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. В торжественном открытии «Года памяти и славы» в Иркутске приняли участие ветераны ВОВ, руководители образовательных организаций Иркутска, активисты городского школьного парламента, координационного центра Российского движения школьников в Иркутске, участники военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники детских садов.
Во время торжественного мероприятия мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил школам в лице активистов городского школьного парламента, детским садам, учреждениям творчества и спорта фотоальбомы с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение года учреждения будут заполнять фотоальбомы значимыми событиями юбилейного года. После – подведут итоги и организуют выставку альбомов.
Кроме того, у мемориала Вечный огонь состоялся мемориальный час. В торжественной обстановке караул лицея-интерната №1 сдал почётный караул. После клятвы знамя и пост №1 принял караул школы №1. Собравшиеся возложили к мемориалу цветы, а ученики школы №9 выступили с показательным строевым дефиле.
В 2020 году Иркутск отметит ещё одну знаменательную дату. 45 лет школьники города несут почётную вахту Памяти на мемориальном комплексе «Вечный огонь». За это время вахту у Вечного огня Славы несли около 100 000 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске стартовал Год памяти и славы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях
На ней будут сниматься не только кинохроники, но и художественные картины
После реконструкции памятник преобразился
Это касается автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил
Соревнования посвящены памяти руководителя Казахской ССР
Алексей Цыденов о долгостроях: «Каждый дом – это отдельная история и работа»
Чтобы стать лауреатом премии «Горячее сердце», нужно проявить неравнодушие или преодолеть трудную жизненную ситуацию
Лидер КВН-движения Бурятии рассказал о том, каким запомнит ушедшего из жизни Евгения Замалиева
«Заповедное Прибайкалье» провело оценку рекреационной нагрузки за летний туристический сезон в наиболее посещаемых местах Ольхона
Алексей Цыденов предполагает, что таким образом распределение транспортной нагрузки будет сглажено
В республике начнут строить ещё 26 детских садов
Спортсмены разыграют призы Сергея Леонова
Евгений Филонов выиграл чемпионат Сибири и Дальнего Востока по армреслингу
Новую информацию о сидящей в тюрьме на Бали Александре Магнаевой озвучили на передаче Андрея Малахова
В детский дом доставили мобильный планетарий