В Иркутске стартовал Год памяти и славы

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В торжественном открытии приняли участие ветераны, представители школ и детских садов



В Иркутске дан старт памятным мероприятиям, посвящённым празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. В торжественном открытии «Года памяти и славы» в Иркутске приняли участие ветераны ВОВ, руководители образовательных организаций Иркутска, активисты городского школьного парламента, координационного центра Российского движения школьников в Иркутске, участники военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники детских садов.



Во время торжественного мероприятия мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил школам в лице активистов городского школьного парламента, детским садам, учреждениям творчества и спорта фотоальбомы с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение года учреждения будут заполнять фотоальбомы значимыми событиями юбилейного года. После – подведут итоги и организуют выставку альбомов.



Кроме того, у мемориала Вечный огонь состоялся мемориальный час. В торжественной обстановке караул лицея-интерната №1 сдал почётный караул. После клятвы знамя и пост №1 принял караул школы №1. Собравшиеся возложили к мемориалу цветы, а ученики школы №9 выступили с показательным строевым дефиле.



В 2020 году Иркутск отметит ещё одну знаменательную дату. 45 лет школьники города несут почётную вахту Памяти на мемориальном комплексе «Вечный огонь». За это время вахту у Вечного огня Славы несли около 100 000 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

