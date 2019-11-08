Дети призвали пешеходов правильно переходить дорогу
Сотрудники ОГИБДД Прибайкальского района Бурятии с членами отряда юных инспекторов движения из Ильинской средней школы провели в селе Ильинка профилактическую акцию «Пешеход». Мероприятие провели на участке дороги, где недавно произошло, ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.
Участники акции побеседовали с водителями и пешими участниками дорожного движения о необходимости соблюдения требований дорожной безопасности.
- У детей отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части дороги. Как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице. Необходимо разъяснить ребёнку, что в реальных дорожных условиях нахождение на пешеходном переходе не гарантирует безопасности движения, если пешеход не соблюдает необходимые меры предосторожности, - объяснили дорожные полицейские.
ЮИДовцы добавили, что пешеходу важно убедиться, что все автомашины остановились, «обозначить» себя для водителей и только тогда пересекать проезжую часть. При этом не отвлекаться на телефон, вынимать наушники, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии провели акцию на месте ДТП с пострадавшим ребёнком
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