В Улан-Удэ прошёл Единый урок по правам человека

Игра прошла накануне
26 октября по инициативе уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой и Молодёжного центра республики прошла интеллектуальная игра «Единый урок по правам человека» среди школьников 10-11 классов.
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Игра включала несколько туров:
- первый тур состоял из тестовых вопросов о правах и свободах человека;
- второй тур представлял собой решение заданий по защите прав и свобод человека и гражданина;
- третий заключительный тур прошёл в формате брейн-ринга между командами школ.
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В итоге в личном первенстве места распределились следующим образом:
- I место – Баин Эрдынеев (СОШ № 37);
- II место – Александра Дондукова (Российская гимназия № 59);
- III место – Дмитрий Тугарин (СОШ № 40);
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В командном первенстве победу одержала школа № 40, второе место заняла школа № 42, третье - Российская гимназия № 59, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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