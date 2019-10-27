В Улан-Удэ прошёл Единый урок по правам человека



26 октября по инициативе уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой и Молодёжного центра республики прошла интеллектуальная игра «Единый урок по правам человека» среди школьников 10-11 классов.

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Игра включала несколько туров:

- первый тур состоял из тестовых вопросов о правах и свободах человека;

- второй тур представлял собой решение заданий по защите прав и свобод человека и гражданина;

- третий заключительный тур прошёл в формате брейн-ринга между командами школ.

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В итоге в личном первенстве места распределились следующим образом:



- I место – Баин Эрдынеев (СОШ № 37);

- II место – Александра Дондукова (Российская гимназия № 59);

- III место – Дмитрий Тугарин (СОШ № 40);

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В командном первенстве победу одержала школа № 40, второе место заняла школа № 42, третье - Российская гимназия № 59, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

