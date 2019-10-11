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В МВД по Бурятии поздравили 100-тысячного пользователя госуслуг

Общество, 
Сегодня в МВД по Бурятии состоялось награждение 100-тысячного зарегистрированного пользователя личного кабинета на Едином портале государственных услуг

Стотысячным пользователем государственных услуг по линии МВД стала 65-летняя улан-удэнка Норжима Норбоевна. Она пришла в управление по вопросам миграции МВД для оформления заграничного паспорта.

Женщину поздравили заместитель министра внутренних дел Андрей Муравьев, председатель общественного совета при МВД Николай Рогалев, председатель комитета информационных технологий и документальной связи администрации главы Бурятии Валерий Андронов, заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев и другие.

Виновнице торжества вручили ценные подарки, памятный адрес и торт. В свою очередь Норжима Норбоевна поблагодарила организаторов за неожиданный и приятный сюрприз, сообщили в МВД по Бурятии.

МВД госуслуги
 
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