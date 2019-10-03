В Бурятии хотят сделать брендом бичурскую картошку

30 сентября в Бичуре прошёл фестиваль картофеля. Это праздник может смело претендовать на своё включение в список событийного туризма Бурятии. На торжество приехали представители сёл района, чтобы продать картофель и другие овощи.











- Мы полностью обеспечиваем себя, и у нас есть предпосылки для её реализации за пределами района и республики. Поэтому сегодняшний фестиваль должен дать толчок в рекламе нашего картофеля, утверждении бренда, - добавила заместитель главы района по вопросам финансово-экономическим вопросам Марина Савельева.

















На фестивале проводились различные весёлые и зрелищные состязания - на количество приседаний с мешком картошки, закидывание картофеля в специально расставленные ёмкости, конкурс частушек, песен, посвящённых картофелю, поделок из овощей и т.д.- Считается, что картошка является вторым хлебом, её зачастую мы видим на своих столах, по составу своему картошка не уступает многим пищевым продуктам. А самое главное – она является тем экологически чистым продуктом, который нужно сегодня употреблять, а не есть фастфуд. Поэтому у нас каждый житель обеспечивает себя стопроцентно картофелем. Отмечается в районе высокая урожайность, формируются излишки. И цель нашего фестиваля – реализовать излишки, наладить рынок сбыта, сделать из бичурской картошки бренд, - отметил заместитель главы Бичурского района по вопросам социального развития Вячеслав Тарнуев.В Бичурском районе выращивается ежегодно порядка 11 тысяч тонн картофеля.