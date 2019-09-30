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В Бурятии сфотографировали красавицу-изюбриху

В Бурятии сфотографировали красавицу-изюбриху
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Фотоловушка сняла самку изюбря

В заказнике «Фролихинский» в Бурятии фотоловушка запечатлела самку изюбря.

- Самку изюбря общепринято называть изюбрихой, но об этой красавице так говорить не поворачивается язык. Не называем же мы девахой первую красавицу города, - пишет старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус.

Фотографии этой самки уже публиковали в начале лета. Тогда специалисты обещали найти её и показать ещё.

- Нынешним жарким летом она уходила на дальние участки пойменного леса и на крутые склоны долины — туда, где лучше корма и меньше комаров. Мы встречались с ней там, но сфотографировать не удалось. А узнали её сейчас, осенью, по грациозности, по стройным ножкам тёмного цвета и особой, отличительной, манере представления себя на «фотоподиуме» в низовьях реки Фролиха. В нашем заказнике она под надёжной защитой, а по сему жива-здорова. А от хищников спасётся сама. Надеемся… - поделился Геннадий Янкус.



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