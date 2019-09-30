Фотоловушка сняла самку изюбря
В заказнике «Фролихинский» в Бурятии фотоловушка запечатлела самку изюбря.
- Самку изюбря общепринято называть изюбрихой, но об этой красавице так говорить не поворачивается язык. Не называем же мы девахой первую красавицу города, - пишет старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус.
Фотографии этой самки уже публиковали в начале лета. Тогда специалисты обещали найти её и показать ещё.
- Нынешним жарким летом она уходила на дальние участки пойменного леса и на крутые склоны долины — туда, где лучше корма и меньше комаров. Мы встречались с ней там, но сфотографировать не удалось. А узнали её сейчас, осенью, по грациозности, по стройным ножкам тёмного цвета и особой, отличительной, манере представления себя на «фотоподиуме» в низовьях реки Фролиха. В нашем заказнике она под надёжной защитой, а по сему жива-здорова. А от хищников спасётся сама. Надеемся… - поделился Геннадий Янкус.
В Бурятии сфотографировали красавицу-изюбриху
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тренировка состоится в ТРЦ «Форум»
Улан-Удэ оставил нападающей сборной Натальи Гончаровой тяжёлое впечатление
Инспекторы ВАИ разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах
Другое жильё взамен аварийного им так и не предоставили
Также он побывал в байкальском нерпинарии
Женщина продала квартиру и не улучшила свои жилищные условия
Американская семья усовершенствовала традиционное бурятское жилище. ВИДЕО
ОМОН и СОБР Бурятии завершили полевой выход
Волонтёры высадили саженцы на месте бывшей мусорной свалки и там, где были крупные пожары
Участники вживую исполнили хиты известных музыкантов
В лидерах рейтинга по приверженности здоровому образу жизни оказался Кавказ
Кабинеты начальной школы должны быть оснащены раковинами и особыми партами
Мероприятие состоится в конце октября
В Художественном музее имени Сампилова с 5 октября открывается выставка «Малые голландцы»
По республике днём небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега