В Бурятии сфографировали изюбриху до и после линьки

Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус продолжает серию увлекательных заметок об обитателях леса. Ранее сотрудник рассказывал о пантачах – лосях и изюбрях в период роста у них рогов или, к примеру, о дятле, который не наглеет.
На этот раз в «Заповедном Подлеморье» поведали о самке изюбря, показав снимки до и после её линьки.
- Начало лета – период линьки у большинства животных. Этот процесс у некоторых протекает очень интенсивно, скоротечно. В этом случае, зимний волосяной покров сменяется на летний почти на всех участках тела одновременно. К примеру, вот эта лохматая «красавица» - изюбриха попала в объектив в заказнике «Фролихинский» в июне, и выглядит она совсем не привлекательно. Человек не сведущий может подумать, что это больное животное. На самом деле у этой «дамочки» всё в норме, - пишет Геннадий Янкус.
В середине июля удалось сделать следующий снимок:
- Статная красавица совсем не похожа на себя июньскую, когда она понуро брела по лесу в «домашней межсезонной одежонке». Особенно изящны её ножки, которые значительно темнее, чем у соперниц на участке наблюдений. У животных, как и у человека, есть свои индивидуальные признаки и особенности, по которым в ряде случаев их можно идентифицировать. Это используется при определении суточной активности, изучении поведения, определении численности и так далее с помощью фото-видео регистраторов и при визуальных наблюдениях, - говорится в сообщении ФГБУ «Заповедное Подлеморье».