В Бурятии определили лучших пожарных













Все участники сдавали зачёт по теоретическим знаниям. Каждый сотрудник отвечал на билет, включающий в себя вопросы по тактической и технической подготовке, охране труда и медицинской подготовке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства по ГО и ЧС.В практической части участники сдавали нормативы по пожарно-строевой подготовке – одевание боевой одежды, вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего и преодоление стометровой полосы с препятствиями.Заключительным этапом стала физическая подготовка – челночный бег и кросс 3000 метров.- Смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2005 года. Здесь мы выявляем лучших среди начальников караулов, командиров отделений и пожарных. Эти соревнования проводятся в два этапа, сначала проходит отбор среди пожарных частей отрядов в районах, в дальнейшем победители представляют свой отряд на республиканских соревнованиях, – рассказывает заместитель директора ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» Юрий Семикаленных.В соревнованиях принимали участие 15 отрядов Государственной противопожарной службы Бурятии, от каждого подразделения по 3 человека.По итогам соревнований лучшим начальником караула стал Элбэк Раднаев, 18-й Курумканский отряд, лучшим командиром отделения – Жаргал Элбэкдоржиев, 16-й Еравнинский отряд, лучшим пожарным – Николай Козлов, 3-й Хоринский отряд.- Заслужить звание лучшего начальника караула для меня очень почётно, ведь сегодня соревновались самые сильные бойцы пожарной охраны нашей республики. Подготовка к смотру-конкурсу у всех нас – огнеборцев - была долгой и тщательной, но это лишь способствует нашему профессиональному росту, - поделился Элбэк Раднаев.