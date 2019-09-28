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В Бурятии определили лучших пожарных

Общество, 
Среди пожарных государственной противопожарной службы Бурятии выбирали лучшего начальника караула, командира отделения и пожарного

Все участники сдавали зачёт по теоретическим знаниям. Каждый сотрудник отвечал на билет, включающий в себя вопросы по тактической и технической подготовке, охране труда и медицинской подготовке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства по ГО и ЧС.

В практической части участники сдавали нормативы по пожарно-строевой подготовке – одевание боевой одежды, вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего и преодоление стометровой полосы с препятствиями. 



Заключительным этапом стала физическая подготовка – челночный бег и кросс 3000 метров.

- Смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2005 года. Здесь мы выявляем лучших среди начальников караулов, командиров отделений и пожарных. Эти соревнования проводятся в два этапа, сначала проходит отбор среди пожарных частей отрядов в районах, в дальнейшем победители представляют свой отряд на республиканских соревнованиях, – рассказывает заместитель директора ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» Юрий Семикаленных.

В соревнованиях принимали участие 15 отрядов Государственной противопожарной службы Бурятии, от каждого подразделения по 3 человека.

По итогам соревнований лучшим начальником караула стал Элбэк Раднаев, 18-й Курумканский отряд, лучшим командиром отделения – Жаргал Элбэкдоржиев, 16-й Еравнинский отряд, лучшим пожарным – Николай Козлов, 3-й Хоринский отряд.

- Заслужить звание лучшего начальника караула для меня очень почётно, ведь сегодня соревновались самые сильные бойцы пожарной охраны нашей республики. Подготовка к смотру-конкурсу у всех нас – огнеборцев - была долгой и тщательной, но это лишь способствует нашему профессиональному росту, - поделился Элбэк Раднаев.




конкурс пожарные
 
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