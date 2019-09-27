В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд
17 сентября в Улан-Удэ на Центральном стадионе прошёл чемпионат Республики Бурятия по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили среди мужчин и женщин.
- В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд из Улан-Удэ, Кижингинского и Джидинского районов республики, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Спортсмены состязались в игре «Набор очков» из 10 серий по 3 броска.
Шесть спортсменов выполнили нормативы спортивных разрядов в дисциплине дартс по спорту лиц с ПОДА.
В личном зачёте победителями и призёрами стали:
- среди мужчин:
1 место – Сергей Петров (Загорск г.Улан-Удэ);
2 место – Иван Степанов (Загорск г.Улан-Удэ);
3 место – Алексей Курнев (Кижингинский район).
- среди женщин:
1 место - Раиса Будаева (Советский район);
2 место – Ольга Анпилогова (Загорск г.Улан-Удэ);
3 место – Цыжилма Балданова (Кижингинский район)
В командном зачёте тройка призёров:
1 место - Загорск г. Улан-Удэ;
2 место - Железнодорожный район;
3 место – Кижингинский район.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последнее время дартс активно развивается.
В Бурятии прошёл чемпионат по дартсу среди лиц с ПОДА
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