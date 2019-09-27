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В Бурятии прошёл чемпионат по дартсу среди лиц с ПОДА

В Бурятии прошёл чемпионат по дартсу среди лиц с ПОДА
Общество, 
В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд

17 сентября в Улан-Удэ на Центральном стадионе прошёл чемпионат Республики Бурятия по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили среди мужчин и женщин.

- В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд из Улан-Удэ, Кижингинского и Джидинского районов республики, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

Спортсмены состязались в игре «Набор очков» из 10 серий по 3 броска.

Шесть спортсменов выполнили нормативы спортивных разрядов в дисциплине дартс по спорту лиц с ПОДА.

В личном зачёте победителями и призёрами стали:

- среди мужчин:

1 место – Сергей Петров (Загорск г.Улан-Удэ);

2 место – Иван Степанов (Загорск г.Улан-Удэ);

3 место – Алексей Курнев (Кижингинский район).

- среди женщин:

1 место - Раиса Будаева (Советский район);

2 место – Ольга Анпилогова (Загорск г.Улан-Удэ);

3 место – Цыжилма Балданова (Кижингинский район)

В командном зачёте тройка призёров:

1 место - Загорск г. Улан-Удэ;

2 место - Железнодорожный район;

3 место – Кижингинский район.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последнее время дартс активно развивается.





спорт дартс
 
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