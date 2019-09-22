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В Бурятии активно развивается дартс

В Бурятии активно развивается дартс
Общество, 
В Улан-Удэ в конце сентября пройдёт первый чемпионат республики по дартсу

28 сентября в столице Бурятии состоится первый чемпионат республики по дартсу. Соревнования проведут в спортивном зале железнодорожного колледжа. В программе: состязания «501» и «Американский крикет». Также на турнире будут приниматься квалификации на разряды по упражнениям «Большой раунд», «Набор очков», «Сектор 20».

Что касается самой Федерации дартса Бурятии, то она была открыта в конце 2017 года на базе спортивного клуба Salutem.

- Это спортивный клуб городской поликлиники №6. Первым президентом федерации была избрана главный врач шестой поликлиники Наталья Андреевна Бухольцева, руководителем спортивного клуба – я, Буда Цоктоев. Почему федерация появилась? Потому что в спартакиаде профсоюзов работников здравоохранения республики присутствует вид спорта - дартс, и каждый год люди участвуют, потом выезжают и участвуют во всероссийских профсоюзных соревнованиях. Они проходят то в Геленджике, то в Алуште – на Чёрном море. И появилась такая необходимость – заниматься дартсом, открыть Федерацию дартса, - рассказал «Байкал-Daily» вице-президент федерации Будажап Цоктоев.

В связи с тем, что Наталья Бухольцева была назначена первым заместителем министра здравоохранения Бурятии, президента федерации переизбрали.

- У нас появилась вакансия президента федерации. Искали долго и в марте этого года избрали нового президента – Чимита Валерьевича Бальжинимаева. Сначала мы внутренние соревнования проводили, а с приходом Чимита Валерьевича мы уже провели несколько крупных турниров. Это кубок спортивного клуба Salutem, Кубок федерации дартса Бурятии, Кубок города Улан-Удэ, - продолжил Будажап Цоктоев. 



Также спортсмены из Бурятии съездили в октябре прошлого года на турнир «Забайкальские стрелы» в Читу, в июле этого года приняли участие в международном турнире в Улан-Баторе «Mongolia Open Darts Championship». 

- Нас делегировали на состязания в Монголию как сборную республики на основе результатов Кубка федерации. Первый такой опыт. В октябре этого года по итогам чемпионата Бурятии мы составим сборную, которая будет участвовать в чемпионате России в Чите, - заключил вице-президент федерации. 

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Публикация от Darts of Buryatia (@dartsfederation)



Сейчас в региональной федерации по дартсу состоят около 50-60 жителей республики, но до конца года планируется довести количество членов до 200 человек.

На первый чемпионат Бурятии по дартсу приглашаются все желающие старше 14 лет. Заявки принимаются по электронному адресу: dartsrb@mail.ru. Начало соревнований в 9.30.
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