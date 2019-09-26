В Бурятии зафиксирована температурная аномалия
В окрестности Байкала в эти дни вернулось лето. В этом отчасти повинен тот же обширный циклонический вихрь, который поставляет холод в европейскую Россию. По своей юго-восточной периферии к берегам Байкала он несёт тепло. Ну а отсутствие плотной облачности над регионом лишь помогает солнечным лучам поддерживать летнее тепло, сообщает портал «Метеоновости».
В такой ситуации в Бурятии и Забайкалье положительная температурная аномалия достигает 5…8º. 25 сентября местами были обновлены суточные температурные рекорды. Так, в Улан-Удэ, в среду воздух прогрелся до +25,8º, что на 1,6º выше чем было в 1966 году.
- Сегодня первые порции холодного воздуха преодолели Байкал, и в Бурятии стало прохладнее, максимальная температура воздуха не превысит там +18…+23º, а вот в Забайкалье пока по-летнему тепло, и местами вновь обновлены рекордные максимумы! В частности, в столице края воздух уже прогрелся до +25,5º, а прежний рекорд этих суток, установленный в 1935 году, составляет +22,8º. Ну а в пятницу похолодание докатится и до берегов Ингоды и Шилки, - отмечают «Метеоновости».
Бабье лето в Улан-Удэ побило 53-летний рекорд
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