В Иркутске состоится международный фестиваль этнодизайна

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На мероприятие приедут гости из Италии, Китая, Кыргызстана и Узбекистана



С 27 по 29 сентября в Иркутске состоится ХI международный фестиваль «Этноподиум – 2019», являющийся значимым событием в мире моды, дизайна и ремёсел. Мероприятие проводится для реализации инновационного потенциала дизайнеров одежды, мастеров и ремесленников; адаптации этнического костюма к современным условиям и продвижения в fashion industry.



В фестивале примут участие представители из Италии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и России. В первый день будут проведены творческая лаборатория и мастер-классы от дизайнеров-профессионалов. Гала-показ финалистов состоится 28 сентября в арт-заводе «Доренберг». Также в этот день пройдёт выставка-ярмарка работ мастеров-ремесленников и дизайнеров. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской ассоциации этнодизайнеров.

