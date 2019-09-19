Забег стартует от памятника Александру III
В Иркутске за первый день работы мандатной комиссии зарегистрировалось 1916 человек для участия во всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2019», который состоится 21 сентября в центре города. Старт самого массового забега на 4 километра намечен на 11 часов от памятника Александру III, а перед этим пройдёт торжественное открытие и разминка.
От высших учебных заведений пока поступила одна заявка. На старт «Кросса Нации» планируют выйти 221 студент из Иркутского государственного университета. Кроме того, для участия в спортивном празднике в Иркутске зарегистрировалось 93 школьника из Шелехова. Заявки на участие также подали студенты средних специальных учебных заведений и иных образовательных организаций.
Муниципальные образования Иркутской области подали заявки на 1343 человека. Индивидуально зарегистрировался 21 человек. Воспитанники спортивных школ планируют выйти на старт в количестве 162 человек. Ещё две заявки на 40 человек подали иркутские организации.
Напомним, в «Кроссе Нации» может принять участие любой желающий. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия по регистрации участников Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019» работает с 18 по 20 сентября с 09:00 до 16:30 (обед с 12:00 до 12:45) по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».
Кроме того, пройти регистрацию можно и в день соревнований, 21 сентября, с 8:30 до 10:00 на месте старта (у памятника Александру III). Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача.
Заявившимся на старт предстоит преодолеть по выбору 4, 6, 8 или 12 км. Специально для детей предусмотрена дистанция в 1 км, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
«Кросс Нации» в Иркутске пробегут почти 2000 человек
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