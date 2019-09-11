«Забайкальские шермиции» пройдут в Улан-Удэ
II городские традиционные казачьи игры и состязания «Забайкальские шермиции», посвященные празднованию Рождества Пресвятой Богородицы пройдут 14 сентября в 12:00 в парке «Юбилейный».
В них примут участие казаки и казачата, воспитанники военно-патриотических клубов города Улан-Удэ и районов республики. В программе предусмотрены состязания по фехтованию на шашках, пиках, рубка одиночных и полосы мишеней, народная борьба «на ломка» (поясная борьба), стрельба из пневматической винтовки.
Кроме того, в рамках мероприятия запланирована насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов культурно-досуговых учреждений города.
Также для гостей и участников казаки города проведут мастер-классы по фланкировке шашкой, метанию ножей, стрельбе из лука, конного многоборья. Будет организовано катание на конях и шарабане, организаторы мероприятия угостят гостей праздника вкусной солдатской кашей.
Организаторы мероприятия – Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица» при поддержке администрации города.
Справка:
Шермиции — это бои, устраиваемые на праздниках донскими казаками. Они приурочивались к календарным праздникам, военно-траурным обрядам, входили в станичные «домашние игры». Сегодня шермиции развиваются как этноспорт казаков. В шермициях принимают участие казаки разных общин со всей России, а также с ближнего и дальнего зарубежья. В 2016 году воинские ритуалы и чинопоследования донских казаков, совершаемые на шермициях внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
В Улан-Удэ казаки посостязаются в фехтовании на шашках
Общество, Фото:
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