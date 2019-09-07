В Улан-Удэ хотят перенести День города на лето









Празднование Дня города перенесли с июня на сентябрь в 2007 году, сделано это было по решению прежнего мэра Геннадий Айдаева. Улан-удэнцы





- Предлагаю обсудить это и высказать свои предложения, - добавил Игорь Шутенков.Празднование Дня города перенесли с июня на сентябрь в 2007 году, сделано это было по решению прежнего мэра Геннадий Айдаева. Улан-удэнцы не раз обсуждали необходимость возвращения праздника на лето.

День города, который Улан-Удэ отмечает сегодня, 7 сентября, в этом году оказался особенно холодным. Пришедшие на праздничные мероприятия люди жалуются, что не могут долго стоять на одном месте. В предыдущие году День города также всегда был прохладным или дождливым.Сегодня на торжественном открытии Дня города и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил перенести День города. С холодного времени на лето, уточнил он.