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В Улан-Удэ хотят перенести День города на лето

В Улан-Удэ хотят перенести День города на лето
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Холодный День города празднуют осенью в этом году, возможно, в последний раз

День города, который Улан-Удэ отмечает сегодня, 7 сентября, в этом году оказался особенно холодным. Пришедшие на праздничные мероприятия люди жалуются, что не могут долго стоять на одном месте. В предыдущие году День города также всегда был прохладным или дождливым.

Сегодня на торжественном открытии Дня города и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил перенести День города. С холодного времени на лето, уточнил он.

 - Предлагаю обсудить это и высказать свои предложения, - добавил Игорь Шутенков.

Празднование Дня города перенесли с июня на сентябрь в 2007 году, сделано это было по решению прежнего мэра Геннадий Айдаева. Улан-удэнцы не раз обсуждали необходимость возвращения праздника на лето.


день города
 
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