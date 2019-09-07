«Мисс Улан-Удэ-2019» стала актриса Бурдрамы

6 сентября, в честь празднования Дня города, прошёл фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ-2019». В нём приняли участие 20 девушек.
Корона победительницы досталась Тунгалаг Дашиевой – актрисе Бурятского государственного академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Тунгалаг 23 года. Она окончила Дальневосточную академию искусств во Владивостоке, по специальности актриса драматического театра и кино. Кроме работы в театре, девушка участвует в съёмках фильмов и сериалов.
В качестве главного приза ей был вручен денежный сертификат от администрации Улан-Удэ на сумму 30 тысяч рублей.
Номинация «Вице-мисс Улан-Удэ-2019» была присуждена Оксане Куприяновой.
«Юной Мисс Улан-Удэ-2019» стала Диана Еприцкая. Обеим девушкам был вручен денежный приз от администрации города номиналом по 10 тысяч рублей.
Мисс Улан-Удэ и Юная Мисс Улан-Удэ примут участие во всероссийском конкурсе «Краса России».
В программе фестиваля выступили звёзды бурятской эстрады и известные коллективы города: Мэдэгма Доржиева, Валико Гаспарян, ансамбль «Байкал-Идель», Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, театр современного танца «Угол зрения» и др. Хедлайнером концерта стал победитель конкурса «Народный артист» Амархуу Борхуу.
1. Мисс Улан-Удэ-2019 - Тунгалаг Дашиева
2. Вице-Мисс Улан-Удэ - Оксана Куприянова
3. I Вице-Мисс Улан-Удэ и Мисс Талант - Олеся Шитикова
4. II Вице-Мисс Улан-Удэ - Сэндэма Манзарханова
5. III Вице-Мисс Улан-Удэ - Зоригма Банзаракцаева
6. Юная Мисс Улан-Удэ-2019 - Диана Еприцкая
7. Вице-Юная Мисс Улан-Удэ - Нина Цыденова
8. I Вице-Юная Мисс Улан-Удэ и Мисс Дружба - Кристина Борисова
9. II Вице-Юная Мисс Улан-Удэ - Даяна Бардуева
10. III Вице-Юная Мисс Улан-Удэ - Хандажаб Жамбалова
11. Мисс Очарование - Светлана Гындунова
12. Мисс зрительских симпатий - Алтана Батомункуева
13. Мисс Открытие - Дашина Мункуева
14. Мисс Лучшая модель - Наталия Железняк
15. Мисс Совершенство - Светлана Цыдыпова
16. Мисс Элегантность - Вера Кузнецова
17. Мисс Фото - Яна Суюнда
18. Мисс Стиль - Саяна Банзаракцаева
19. Мисс Обаяние - Алтана Цыденешиева
20. Мисс Улыбка - Арюна Цынгунова