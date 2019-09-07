«Мисс Улан-Удэ-2019» стала актриса Бурдрамы

Номинация «Вице-мисс Улан-Удэ-2019» была присуждена Оксане Куприяновой.«Юной Мисс Улан-Удэ-2019» стала Диана Еприцкая. Обеим девушкам был вручен денежный приз от администрации города номиналом по 10 тысяч рублей.Мисс Улан-Удэ и Юная Мисс Улан-Удэ примут участие во всероссийском конкурсе «Краса России».В программе фестиваля выступили звёзды бурятской эстрады и известные коллективы города: Мэдэгма Доржиева, Валико Гаспарян, ансамбль «Байкал-Идель», Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, театр современного танца «Угол зрения» и др. Хедлайнером концерта стал победитель конкурса «Народный артист» Амархуу Борхуу.1. Мисс Улан-Удэ-2019 - Тунгалаг Дашиева2. Вице-Мисс Улан-Удэ - Оксана Куприянова3. I Вице-Мисс Улан-Удэ и Мисс Талант - Олеся Шитикова4. II Вице-Мисс Улан-Удэ - Сэндэма Манзарханова5. III Вице-Мисс Улан-Удэ - Зоригма Банзаракцаева6. Юная Мисс Улан-Удэ-2019 - Диана Еприцкая7. Вице-Юная Мисс Улан-Удэ - Нина Цыденова8. I Вице-Юная Мисс Улан-Удэ и Мисс Дружба - Кристина Борисова9. II Вице-Юная Мисс Улан-Удэ - Даяна Бардуева10. III Вице-Юная Мисс Улан-Удэ - Хандажаб Жамбалова11. Мисс Очарование - Светлана Гындунова12. Мисс зрительских симпатий - Алтана Батомункуева13. Мисс Открытие - Дашина Мункуева14. Мисс Лучшая модель - Наталия Железняк15. Мисс Совершенство - Светлана Цыдыпова16. Мисс Элегантность - Вера Кузнецова17. Мисс Фото - Яна Суюнда18. Мисс Стиль - Саяна Банзаракцаева19. Мисс Обаяние - Алтана Цыденешиева20. Мисс Улыбка - Арюна Цынгунова

Публикация от Тунгалаг Дашиева (@dashieva_96) 5 Сен 2019 в 9:11 PDT

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