Молодёжный форум будет направлен на развитие окружающей среды студенческого кампуса ИРНИТУ
С 3 по 7 октября в Иркутске состоится II всероссийский архитектурный хакатон «Архипазл». В настоящее время на форум открыта регистрация, к участию приглашаются будущие специалисты в области архитектуры, дизайна, урбанистки и строительства.
Основной целью хакатона является создание на территории студенческого кампуса Иркутского национального исследовательского технического университета благоприятной среды для проведения досуга и возможности отдыха студентов. Участникам предстоит процесс проектирования, возведения и презентации арт-объектов. В этом году стоит задача поработать над развитием и благоустройством дворовых территорий студенческих общежитий, а также обратить особое внимание на повышение вовлечённости горожан в современное искусство и традиционную культуру. Ход работы будут курировать эксперты, которые помогут воплотить задуманные идеи и образы.
Для участия в хакатоне необходимо подать заявку через систему АИС «Молодёжь России», выполнить конкурсное задание до 21 сентября и пройти отбор. Иногородним участникам будет предоставлено проживание. Также в рамках мероприятия пройдёт заочный конкурс эскизных проектов в области благоустройства общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
В Иркутске состоится всероссийский архитектурный хакатон
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