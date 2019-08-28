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В Читу поступили 6 тёплых автобусов

В Читу поступили 6 тёплых автобусов
Общество,  Фото:мэрия Читы
До конца года прибудет ещё 36 таких комфортабельных машин

В Читу поступили новые автобусы в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Пока поступило 6 автобусов, рассчитанных на 52 пассажирских места. Ещё 36 автобусов разной вместимости прибудут в Читу до конца сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Все автобусы рассчитаны на северные регионы, оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных граждан. Есть кондиционеры, электронная система информирования пассажиров и многое другое. Каждая машина оборудована устройством вызова экстренных оперативных служб, 4 видеокамерами, монитором.

Автобусы осмотрели врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов и и.о. руководителя администрации города Читы Александр Сапожников. Также они протестировали транспорт в качестве пассажиров, проехав в автобусе по городским улицам.

- Определены 9 маршрутов, по которым будут курсировать машины. В их числе - маршрут КСК-Горбольница. То есть прежде всего планируется обеспечить транспортную доступность для удалённых населённых пунктов. Среди них - Застепь, Ивановка, Черемушки и другие. Первые автобусы будут работать на базе троллейбусного управления, затем будет создано автобусное управление. На линию машины выйдут ориентировочно в середине октября, - сообщает пресс-служба администрации Читы.

В общей сложности в Читу поступит 77 автобусов. Как отметил Александр Сапожников, они крайне важны для города. Это современные, комфортабельные автобусы, очень тёплые: с двойными стёклами и тремя печками.



автобусы
 
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