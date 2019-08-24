Возбуждено уголовное дело
В Тарбагатайском районе Бурятии стражи порядка задержали 39-летнего не работающего жителя Улан-Удэ. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.
По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое – марихуана весом более 780 граммов.
За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У улан-удэнца изъяли почти килограмм «травки»
Общество, Фото:
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