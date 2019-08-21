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Популярный блогер Эрик Давидыч встретился с улан-удэнцами

Популярный блогер Эрик Давидыч встретился с улан-удэнцами
Общество, 
Известный российский блогер Эрик Давидыч посетил Улан-Удэ в рамках своего автопробега

Известный автоблогер Эрик «Давидыч» Китуашвили 20 августа приехал в Улан-Удэ. Встреча с автолюбителями города прошла в посёлке Восточный, короткий видеоролик выложили в паблике baikalnews. Увидеть блогера пришли пару десятков человек, на видео он что-то рассказывает: «А люди скажут: мы тоже хотим участвовать, поэтому мы пока думаем, как это сделать».




Эрик Давидович уже в десятый раз устраивает автопробег «SMOTRA RUN», в этом году он проедет 11 тысяч километров – из Москвы до Владивостока. Свой путь блогер начал 3 августа и посетил уже множество крупных городов России. По его словам, миссия автопробега – помощь детским домам, и все деньги, вырученные от мероприятия пойдут на помощь детям. Следующий город на его пути – Чита.

- Я люблю дорогу, я очень люблю ехать, рулить, думать, прикидывать...Сегодня мы выехали из Ольхона, простояли 2 часа 40 минут в пробке на паром, и только что вернулись в Иркутск. Завтра с утра сделаем по-быстрому ТО на двух тачках и стартуем в Улан-Удэ, где останемся строго на ночь в гостишке «Мэргэн Батор», далее с утра давим в Читу, – написал блогер на своей странице в Instagram 19 августа.




Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на его приезд в город:

«Вот что поражает, вот кому-то тоже нравится этот придурок», «Что он тут делает, пошел отсюда», «Прикольный парень!», «Вау», «Мало отсидел», - пишут горожане.

Справка:

Эрик Давидович - создатель сайта smotra.ru, стритрейсер и автоблогер. Его YouTube канал насчитывает три с половиной миллиона подписчиков. Он также имеет скандальную известность, в феврале 2016 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (получении страховок по подложным документам), а также клевете на сотрудников МВД. По мнению сторонников Эрика, его преследуют за то, что Давидыч неоднократно раскрывал в своих видеороликах факты дачи-получения взяток сотрудниками полиции. В октябре прошлого года он был приговорен судом первой инстанции к 4 годам и 8 месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили. Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию, в декабре 2018 года принял решение освободить Давидыча из-под стражи, признав, что по ряду эпизодов истекли сроки давности, а по другим он уже отсидел в СИЗО.

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