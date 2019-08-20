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В республике проходит конкурс «Серебряная Бурятия - 2019»

В республике проходит конкурс «Серебряная Бурятия - 2019»
Общество, 
В столице Бурятии прошёл этап республиканского конкурса красоты и талантов

14 августа в Улан-Удэ прошёл городской этап республиканского конкурса красоты и талантов «Серебряная Бурятия – 2019». В конкурсе приняли участие 14 граждан старшего поколения, в том числе трое мужчин и 11 женщин.

Самой молодой участнице конкурса - 55 лет, самому старшему исполнилось 82 года.

Решением жюри титулом «Мистер Улан-Удэ» признан Иван Лубсанцыренович Дабаев, участник фольклорного ансамбля «Магтаал», «Миссис Улан-Удэ» признана очаровательная Татьяна Ивановна Шерстнева, член Клуба любителей японского мини-волейбола «Багульник» городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда и правоохранительных органов.

Звания лауреата 1-ой степени удостоена Светлана Анатольевна Фролова, ветеран Улан-Удэнского авиационного завода; лауреатом 2-ой степени признана Сарбия Темиршановна Фазылбекова; лауреатом 3-ей степени - Файма Шафиковна Рымарева, ветеран отрасли, активистка «Университета третьего возраста».

Всем участникам конкурса вручены дипломы, подарки и поощрительные призы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

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