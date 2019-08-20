В республике проходит конкурс «Серебряная Бурятия - 2019»

В столице Бурятии прошёл этап республиканского конкурса красоты и талантов
14 августа в Улан-Удэ прошёл городской этап республиканского конкурса красоты и талантов «Серебряная Бурятия – 2019». В конкурсе приняли участие 14 граждан старшего поколения, в том числе трое мужчин и 11 женщин.
Самой молодой участнице конкурса - 55 лет, самому старшему исполнилось 82 года.
Решением жюри титулом «Мистер Улан-Удэ» признан Иван Лубсанцыренович Дабаев, участник фольклорного ансамбля «Магтаал», «Миссис Улан-Удэ» признана очаровательная Татьяна Ивановна Шерстнева, член Клуба любителей японского мини-волейбола «Багульник» городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда и правоохранительных органов.
Звания лауреата 1-ой степени удостоена Светлана Анатольевна Фролова, ветеран Улан-Удэнского авиационного завода; лауреатом 2-ой степени признана Сарбия Темиршановна Фазылбекова; лауреатом 3-ей степени - Файма Шафиковна Рымарева, ветеран отрасли, активистка «Университета третьего возраста».
Всем участникам конкурса вручены дипломы, подарки и поощрительные призы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Определены лучшие борцы кочевых народов
В столице Бурятии прошёл этап республиканского конкурса красоты и талантов
Врачи провели операции с использованием новейшего оборудования, которое недавно поступило в отделения
Открытие состоится в эту пятницу
Для этого «мусорному» оператору необходимо повысить собираемость платежей с населения
Историческое в Ангарске событие – открытие набережной – состоится в 29 сентября
Французский путешественник, начавший путь в Бурятии, в одиночку проплыл на каяке по Енисею
Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме
Стало известно, какие районы Бурятии наиболее популярны по программе «Дальневосточный гектар»
Награды высшей пробы чемпионата России завоевали три спортсмена из Бурятии
Учреждение предоставляет широкий спектр медицинских услуг монгольским гражданам
Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга страны
Визуальные эффекты и YouTube-style на службе у русской революции 1917 года
Его скелетированные останки были найдены около года назад
В реке обитают краснокнижные рыбы