В Иркутской области пройдёт форум белорусов

В мероприятии примут участие белорусские артисты – бард Алесь Камоцкий и группа «Рэха»



С 22 по 27 августа в Иркутской области состоится форум «Белорусы мира на Байкале». Цели форума – обмен успешными практиками по сохранению и развитию белорусской культуры за пределами Беларуси и развитие культурных связей между Россией и Республикой Беларусь.



В рамках форума планируется проведение различных мероприятий. 22 августа в утреннем радиоэфире примут участие белорусские артисты – бард Алесь Камоцкий и группа «Рэха». Также в этот день пройдёт пресс-конференция участников форума, и в ланж-кафе «Лимур» состоится творческая встреча с группой «Рэха».



23 августа форум продолжит свою работу в деревне Тургеневка Баяндаевского района. Работа мероприятия в этот день будет посвящена 110-летию со дня основания Тургеневки белорусскими переселенцами. Параллельно будут работать четыре площадки: творческая (совместный концерт белорусов Тургенгевки и участников форума), краеведческая (на базе музея села пройдёт обмен краеведческими материалами, состоится встреча потомков тургеневских переселенцев), книжная (презентация романа «За долей» Виталия Кирпиченко, уроженца Тургеневки, ныне проживающего в Минске), детская игровая площадка.



С 24 по 27 августа форум продолжится арт-фестивалем «Байкал-Live» в посёлке Хужир на острове Ольхон. В программе фестиваля мастер-классы по белорусским народным танцам, ярмарка изделий белорусских мастеров, белорусская дискотека, круглый стол по вопросам сохранения историко-культурного наследия белорусских переселенцев, дискотека, экскурсии по острову. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

