Иркутский тяжелоатлет стал призёром Европейских игр мастеров

Его результат в сумме двоеборья составил 255 кг



Иркутский спортсмен, мастер спорта России Дмитрий Иванов занял второе место на соревнованиях по тяжёлой атлетике IV Европейских игр среди старших возрастных групп (мастеров). Соревнования проходили в начале августа в итальянском городе Турине.



Дмитрий Иванов выступал в весовой категории до 102 килограммов среди мужчин до 45 лет и показал второй результат, который в сумме двоеборья составил 255 кг. Из них в рывке иркутянин набрал 115 кг, в толчке – 140 кг. Дмитрий проиграл всего один килограмм украинскому спортсмену.



Спортсмен занимается под руководством заслуженного тренера России по тяжёлой атлетике Сергея Горбачевского. В июне этого года иркутский атлет стал чемпионом Европы по тяжёлой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп. Также он становился чемпионом Европы в 2017 году, сообщает пресс-служба областного минспорта.

