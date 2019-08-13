В Бурятии пьяные супруги напали на полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Они пинали стража порядка по ногам, а женщина расцарапала ему руку



26 декабря 2018 года около 4 часов дня сотрудники полиции Бурятии выехали в магазин, в котором произошла кража.



В это время в магазине находилась выпившая супружеская пара. Встретившись с полицейскими, они стали агрессивно себя вести, выражались нецензурной бранью и отказывались прекратить это. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения стражи порядка решили доставить пару в отдел полиции.



Женщина не согласилась с таким решением и поцарапала руку одному из полицейских. Когда же всё-таки пару удалось доставить в отдел полиции, находясь в фойе здания каждый из супругов по 2 раза пнул того же полицейского в ногу.



Кроме этого, женщина оставила ссадины на руке правоохранителя.



Суд признал супругов виновными по ч. 1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



Учитывая, что мужчина ранее судим не был, а в содеянном раскаялся, суд назначил ему условное наказание. Его супругу приговорили к реальному лишению свободы - к трём с половиной годам колонии.



- Осуждённая обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав в своей жалобе на то, что она наносила побои сотруднику полиции, защищалась от его противоправных действий. Суд апелляционной инстанции, проверив доводы жалобы осуждённой, нашёл их необоснованными, поскольку фактические обстоятельства дела судом первой инстанции установлены правильно на основании совокупности доказательств, исследованных судом, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

