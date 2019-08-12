В Забайкалье прошло троеборье агинских баторов



10 августа, в день физкультурника, на территории Агинского Бурятского округа прошло национальное троеборье «Бабжын наадан». На берегу Онона, у подножия горы Большой Батор, во второй раз собрались участники и гости праздника в честь одного из самых почитаемых героев бурятского народа Бабжи-Барас батора.



В этом году 20 человек, мужчины старше 18 лет весовой категории до 75 килограммов, попробовали свои силы и навыки во всех трёх национальных видах спорта бурятского народа: бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука по национальным правилам и скачках на лошадях забайкальской породы.



В первых состязаниях по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» в финале Намжил Цыденжапов из Хара-Шибири одержал победу над Зоригто Ешиевым из Будалана. В стрельбе из лука по национальным правилам «hур харбаан» все участники пускали 10 стрел с расстояния в 30 метров. Самым метким из них оказался Семен Баясхаланов из Зуткулея. В конных скачках «Мори урилдаан» на лошадях забайкальской породы нужно было проскакать дистанцию в 11000 метров. Первым финишную черту пересёк Зоригто Занданбазаров из Челутая.



По итогам игр выявлен сильнейший «Бабжын нааданай Абарга Баатар». Им во второй раз стал Намжил Цыденжапов (Хара-Шибирь). За занятые второе и третье места присуждались титулы «Бабжын нааданай Арсалан» – Баир Батомункуев (Кусоча) и «Бабжын нааданай Заан» – Зоригто Ешиев (Будалан).



Среди гостей праздника был проведён конкурс на лучший наряд в национальном стиле, состязания по «hээр шаалга», соревнования по стрельбе из лука по национальным правилам. Кроме того, все желающие могли обучиться ёхору и бурят-монгольской каллиграфии. Для гостей праздника работали торговые точки с сувенирами и национальными блюдами.



Напомним, что в прошлом году на Всероссийском конкурсе-выставке в области событийного туризма «Russian Event Expo» национальное троеборье «Бабжын наадан» отмечено специальным призом «Выбор года» от Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



