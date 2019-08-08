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Театральную площадь в Улан-Удэ отмывают от шампанского после свадеб

Театральную площадь в Улан-Удэ отмывают от шампанского после свадеб
Общество, 
Горожане неоднозначно отнеслись к такой мойке

В социальной сети Instagram, в паблике, освещающим жизнь Улан-Удэ, появились фото и видео, как люди в спецодежде, при помощи моющих средств и пылесоса, моют Театральную площадь.

Подписчики страницы «Весь Улан-Удэ» неоднозначно отнеслись к такой идее.

«Кто-то приедет?», «Шикарно моют. Необычно видеть. Только у некоторых в городах часто моют и на спецтранспорте, а у нас редко», «Помыли 10 плиток для видео, и уехали», «До чего дошёл прогресс, до не виданных чудес», «Как за границей, здорово, наконец-то», «Ещё бы Арбат помыли. Вместо плитки слой песка», «Класс! Молодцы! А недовольных всегда будет много», «Здорово», пишут пользователи Сети.



В театре оперы и балета «Байкал-Daily» пояснили, что площадь закреплена за ними и для её уборки, театр заключил договор с клининговой компанией. Порядок на площади наводится ежедневно, там подметают и собирают мусор.

Однако, в театр стали поступать жалобы горожан, о том, что после свадеб и пролитого шампанского остаются пятна на тротуарной плитке.

- Приняли решение, о том, что периодически нужно площадь промывать, чтобы она хорошо выглядела. Эти пятна мы несколько раз пробовали выводить разными средствами совместно с компанией, их не так просто отмыть. Вот этот способ, с помощью пылесоса и ручной мойки, хорошо отмывает. Но ещё будем смотреть, - рассказал «Байкал-Daily» заместитель директора по развитию театра Владимир Иринчеев.

Также он отметил, что сейчас ведётся работа по передачи Театральной площади городу и, возможно, с декабря 2019 года она будет в собственности муниципалитета.        
театральная площадь уборка
 
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