На Байкале в Бурятии научили готовить эвенкийские блюда

Состоялся традиционный фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале»
27 июля в Бурятии на территории водолечебницы «Хакусы» состоялся праздник-фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале».
- «Бакалдын» в переводе с эвенкийского означает «встреча», этот праздник символизирует встречу короткого лета после долгой зимы, встречу семей и родовых племён, где все обмениваются новостями, накопившимися за зиму, и обговаривают совместные дела, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
По представлению эвенков, каждый человек на празднике обязан пройти обряд очищения. Поэтому праздник начинался с обряда очищения. Все собравшиеся прошли через Чичипкан, повязали ленточки «Салама» и угостили Священный Дух огня.
Также на мероприятии выступили районные творческие коллективы и эвенкийские ансамбли «Гоуюн» и «Синильга».
Для гостей праздника были подготовлены множество мастер-классов и национальных игр, например, по перетягиванию палки, киданию маута – ременного аркана, раскрашиванию кукол из теста, изготовлению оберегов, желающие могли даже научиться игре на «кордауне» - национальном эвенкийском инструменте.
Кроме того, гости фестиваля могли полюбоваться работами мастеров народного творчества, представленными на специальной выставке.
Также для собравшихся провели мастер-класс по традиционной эвенкийской кухни, любой желающий мог попробовать самобытные блюда северного народа.
Завершился праздник национальным хороводом «Одёра».
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Общество, Фото:
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