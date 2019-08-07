 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

На Байкале в Бурятии научили готовить эвенкийские блюда

На Байкале в Бурятии научили готовить эвенкийские блюда
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Состоялся традиционный фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале»

27 июля в Бурятии на территории водолечебницы «Хакусы» состоялся праздник-фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале».

- «Бакалдын» в переводе с эвенкийского означает «встреча», этот праздник символизирует встречу короткого лета после долгой зимы, встречу семей и родовых племён, где все обмениваются новостями, накопившимися за зиму, и обговаривают совместные дела, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

По представлению эвенков, каждый человек на празднике обязан пройти обряд очищения. Поэтому праздник начинался с обряда очищения. Все собравшиеся прошли через Чичипкан, повязали ленточки «Салама» и угостили Священный Дух огня.

Также на мероприятии выступили районные творческие коллективы и эвенкийские ансамбли «Гоуюн» и «Синильга».

Для гостей праздника были подготовлены множество мастер-классов и национальных игр, например, по перетягиванию палки, киданию маута – ременного аркана, раскрашиванию кукол из теста, изготовлению оберегов, желающие могли даже научиться игре на «кордауне» - национальном эвенкийском инструменте.

Кроме того, гости фестиваля могли полюбоваться работами мастеров народного творчества, представленными на специальной выставке.

Также для собравшихся провели мастер-класс по традиционной эвенкийской кухни, любой желающий мог попробовать самобытные блюда северного народа.

Завершился праздник национальным хороводом «Одёра».
эвенки фестиваль Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские спортсменки завоевали 2 медали турнира по борьбе «Poland Open»
Бурятские спортсменки завоевали 2 медали турнира по борьбе «Poland Open»
Общество, 07.08.2019
Вероника Чумикова и Мария Кузнецова вошли в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по борьбе  
На Байкале в Бурятии научили готовить эвенкийские блюда
На Байкале в Бурятии научили готовить эвенкийские блюда
Общество, 07.08.2019
Состоялся традиционный фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале»
В Улан-Удэ работникам выплатили задолженность по зарплате – более 345 тысяч
В Улан-Удэ работникам выплатили задолженность по зарплате – более 345 тысяч
Общество, 07.08.2019
Суммы задолженностей варьировались от 9 до 83 тысяч рублей
В Улан-Удэ в выходные закроют движение на «кольце»
В Улан-Удэ в выходные закроют движение на «кольце»
Общество, 07.08.2019
Неудобства связаны с ремонтом трамвайных путей 
Готовивший еду забайкалец стал виновником крупного лесного пожара
Готовивший еду забайкалец стал виновником крупного лесного пожара
Общество, 07.08.2019
Из-за его неосторожности выгорел лес на площади 538 гектар
В Бурятии рекультивировали загрязнённый опасными отходами участок
В Бурятии рекультивировали загрязнённый опасными отходами участок
Общество, 07.08.2019
В землю были закопаны лекарственные препараты 
Жители Забайкалья незаконно собирали краснокнижные растения
Жители Забайкалья незаконно собирали краснокнижные растения
Общество, 07.08.2019
Самая большая партия состояла из 11 мешков, общей массой 230 килограмм
В Бурятии температура опускалась до -3
В Бурятии температура опускалась до -3
Общество, 07.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 августа по республике утром местами туманы, днём местами локальные грозы с небольшими дождями
Пострадавшие в Иркутской области смогут приобретать квартиры по соцвыплатам по всей России
Пострадавшие в Иркутской области смогут приобретать квартиры по соцвыплатам по всей России
Общество, 06.08.2019
Такие меры поддержки никогда ещё не применялись на территории нашей страны
Почти 200 иркутянок станут «бабушками-гламур»
Почти 200 иркутянок станут «бабушками-гламур»
Общество, 06.08.2019
В Иркутске более 2000 пожилых пройдут курсы «Старость в радость»
Иркутская область выбрана площадкой донорского марафона
Иркутская область выбрана площадкой донорского марафона
Общество, 06.08.2019
Российские волонтёры начали проект по подготовке ответственных доноров
Иркутские тяжелоатлеты стали призёрами всероссийской спартакиады
Иркутские тяжелоатлеты стали призёрами всероссийской спартакиады
Общество, 06.08.2019
Они завоевали две медали в финальных состязаниях
В Бурятии прошла спартакиада для детей-инвалидов
В Бурятии прошла спартакиада для детей-инвалидов
Общество, 06.08.2019
Также в ней приняли участие гости из Иркутской области

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^