В Иркутской области осудят продавца чужой квартиры

Он убедил покупателя перевести ему деньги на билет до Иркутска



Летом прошлого года 31-летний житель Ангарска разместил на сайте «Авито» объявление о продаже квартиры в Иркутске, которая на самом деле ему не принадлежала. Фотографии квартиры он скопировал с другого объявления.



Когда появился потенциальный покупатель квартиры, мужчина обманул его, сказав, что находится в городе Бодайбо. Затем он рассказал покупателю, что у него нет денег, чтобы приехать и показать квартиру. Мошенник убедил покупателя перевести ему 26 тысяч рублей на билеты до Иркутска.



После получения денег мужчина отключил телефон.



Суд рассмотрит уголовное дело, ангарчанин обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.