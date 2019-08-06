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В Иркутской области осудят продавца чужой квартиры

В Иркутской области осудят продавца чужой квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Он убедил покупателя перевести ему деньги на билет до Иркутска

Летом прошлого года 31-летний житель Ангарска разместил на сайте «Авито» объявление о продаже квартиры в Иркутске, которая на самом деле ему не принадлежала. Фотографии квартиры он скопировал с другого объявления.

Когда появился потенциальный покупатель квартиры, мужчина обманул его, сказав, что находится в городе Бодайбо. Затем он рассказал покупателю, что у него нет денег, чтобы приехать и показать квартиру. Мошенник убедил покупателя перевести ему 26 тысяч рублей на билеты до Иркутска.

После получения денег мужчина отключил телефон.

Суд рассмотрит уголовное дело, ангарчанин обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
мошенничество Иркутская область
 
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