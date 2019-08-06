В Бурятии клещи укусили более 3 тысяч человек



Противоклещевые обработки уже проведены на территориях мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций общей площадью 2647,8 га, что на 8% больше 2018 год.



С начала года против клещевого вирусного энцефалита привито 52628 человек, что составляет 98% от плана.

Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, на территории Бурятии продолжается.По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 5 августа в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3081 человек, в том числе 895 ребёнок, что на 21% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года. Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ.Более 19% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетние показатели.В течение всего сезона активности клещей специалистами проводится учёт численности и заражённости клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. Исследования заражённости клещей показывают, что на сегодня в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (27% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,4%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,6%).