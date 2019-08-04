Для спортивного объекта закупается технологическое оборудование
Более тысячи забайкальцев, посещающих Ледовой дворец, будут заниматься в более комфортных условиях. Благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» для спортивного объекта закупается технологическое оборудование. На это будет потрачено 25 миллионов рублей.
В Ледовый дворец уже приобретено синтетическое покрытие для выхода хоккеистов на лёд, ледозаливочная машина, машинка для заточки коньков, оборудование для тренировочного процесса юных хоккеистов. Кроме того, будет осуществлена замена хоккейных бортов на центральной арене.
На сегодняшний день проделана большая работа: произведён демонтаж бортов и бетонного основания, старого коллектора и трассы подключения к чиллилеру, завершена укладка первого слоя армирования и пластикового коллектора. Также уложили второй слой армирования. В ближайшее время забетонируют технологическую плиту. Завершат работы нанесением специализированной окраски и разметки хоккейной арены и установят хоккейные борта.
В Забайкальском крае в организациях физкультурно-спортивной направленности занимается почти 1000 детей, в Ледовом дворце – 350 человек. Хоккей популярен и среди взрослого населения. В крае занимаются этим видом спорта 30 коллективов физической культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ледовый дворец оборудуют в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 04.08.2019
Это данные на 6 часов утра
Общество, 04.08.2019
По республике возможен град
Стартовал 20-ый слёт добровольцев
Паводковая ситуация остаётся напряжённой
Площадь возгорания составляет 608 га
Грузовик был припаркован во дворе дома
Размер инвестиций составит более 800 миллионов рублей
Ситуация находится на контроле
Информация о прорыве дамбы в Монголии оказалась ложной, однако широко распространялась через мессенджеры
В этом году масштабы лесных пожаров в Сибири особенно велики
В зоне подтопления работает техника
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
По республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
Общество, 02.08.2019
Конкурс проходил в Абхазии, в городе Гагра
Общество, 02.08.2019
Воздушный стрелок из Усольского района прошла Вторую мировую от Сталинграда до Японии