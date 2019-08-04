Ледовый дворец оборудуют в Чите

Для спортивного объекта закупается технологическое оборудование



Более тысячи забайкальцев, посещающих Ледовой дворец, будут заниматься в более комфортных условиях. Благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» для спортивного объекта закупается технологическое оборудование. На это будет потрачено 25 миллионов рублей.



В Ледовый дворец уже приобретено синтетическое покрытие для выхода хоккеистов на лёд, ледозаливочная машина, машинка для заточки коньков, оборудование для тренировочного процесса юных хоккеистов. Кроме того, будет осуществлена замена хоккейных бортов на центральной арене.



На сегодняшний день проделана большая работа: произведён демонтаж бортов и бетонного основания, старого коллектора и трассы подключения к чиллилеру, завершена укладка первого слоя армирования и пластикового коллектора. Также уложили второй слой армирования. В ближайшее время забетонируют технологическую плиту. Завершат работы нанесением специализированной окраски и разметки хоккейной арены и установят хоккейные борта.



В Забайкальском крае в организациях физкультурно-спортивной направленности занимается почти 1000 детей, в Ледовом дворце – 350 человек. Хоккей популярен и среди взрослого населения. В крае занимаются этим видом спорта 30 коллективов физической культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.



