На Байкале в Бурятии появится отель сочинской сети «Green Flow »

Размер инвестиций составит более 800 миллионов рублей
В Бурятии рассмотрели бизнес-план проекта строительства отеля «Green Flow Baikal» на участке «Турка». Экспертным советом ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань» принято решение поддержать инвестиционный проект ООО «Грин Флоу Байкал». Об этом сообщает пресс-служба фонда регионального развития республики.
Работа с инвестором началась полгода назад - в декабре 2018 года. Результатом стало подписание в июне с компанией соглашения по проекту с общий объёмом инвестиций в 871,2 млн рублей.
- С момента привлечения предпринимателя Александра Тертычного фондом регионального развития республики в качестве участника Дня инвестора в декабре 2018 года прошло полгода, и за этот период его профессиональная команда уже четыре раза посетила нашу республику. Им проведены уже предварительные исследования и посчитана экономика будущего отельного бизнеса на Байкале. Мы всегда будем поддерживать заход отраслевых инвесторов на реализацию подобных проектов в нашей республике, - сообщил Борис Дымбрылов, генеральный директор фонда регионального развития Бурятии.
Проект предусматривает строительство в соответствии с действующими стандартами уровня 4 звезды. Создаваемый отель будет представлять собой развитие принципов, заложенных в концепции отеля Green Flow, успешно работающего на курорте Роза Хутор в городе Сочи. Объект будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой ОЭЗ «Байкальская гавань».
- Застройка территории курорта предусмотрена с полным инженерным благоустройством. Необходимое количество рабочей силы будет обеспечено за счет населения близлежащих населенных пунктов Гремячинск, Горячинск и Турка и в целом региона. Для обеспечения объекта свежими и экологически чистыми продуктами планируется привлечение местных фермерских хозяйств, - уточняют в пресс-службе.
Ожидается, что благодаря реализации проекта будет развиваться малый бизнес в селе Турка, ориентированный на обслуживание отеля и его гостей. Кроме того, появится 153 высокооплачиваемых рабочих мест в Прибайкальском районе.
Уже разработаны эскизы будущей зоны отдыха.
На Байкале в Бурятии появится отель сочинской сети «Green Flow »
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