На дороге рядом с территорией праздника будет прекращено движение транспорта
4 августа в городе Братске Иркутской области, на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом имени Октября Леонова «Ангарская деревня» пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца». Праздник стал уже традиционным, он проводится в третий раз.
На большой сцене, на берегу моря состоится театрализованное представление. Выступят любимые творческие коллективы Братска и Братского района. На празднике братчане смогут отведать молодой картофель, малосольные огурцы и другие блюда русской народной кухни. Гостей ждут аттракционы, конкурсы, народные забавы. Самые активные участники получат призы.
В связи с проведением городского массового мероприятия 4 августа с 10 часов 30 минут до 17 часов будет установлено временное прекращение движения автомобилей на участке дороги от кафе «Фараон» до разворотной площадки у территории «Ангарская деревня». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.
В Братске пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»
Общество, Фото:
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