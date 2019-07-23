Осуждённые Бурятии соревновались на всероссийском чемпионате по шахматам

Победителей наградили памятными дипломами и подарками



В исправительных колониях и следственном изоляторе Бурятии 121 осуждённый принял участие во всероссийском чемпионате по шахматам среди заключённых. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



По словам осуждённых, принимавших участие в данном мероприятии, соревнования дали заряд хорошему настроению.



Победители награждены памятными дипломами и подарками.



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