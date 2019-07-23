В центре Улан-Удэ на оживлённом перекрёстке поставят светофор

Пешеходы больше не будут беспрерывно ходить по дороге напротив «Форума»



В центре столицы Бурятии на оживлённом перекрёстке поставят светофор. Пешеходно-транспортный светофорный объект появится на перекрёстке ул.Ленина – ул.Советская Улан-Удэ. Речь идёт об участке, где рядом с дорогой стоят напротив друг друга два торговых центра – «Столичный» и «Форум».



Начальная цена контракта – 2 млн 64 тысячи рублей. Источник финансирования – бюджет Улан-Удэ. Дата начала подачи заявок – 12 июля, дата окончания – 22 июля. Электронный аукцион проведут завтра, 24 июля.



Заказчиком выступает МБУ «Горсвет». Работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года.



В перечень работ входят установка светофора, дорожных знаков, разметки, ограждения, тротуара и т.д.

