В Улан-Удэ в МФЦ начали оформлять загранпаспорта

Сегодня в Многофункциональном центре Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг начал работать кабинет управления по вопросам миграции МВД



Теперь в МФЦ можно оформить заграничные паспорта нового поколения.



Сотрудники органов внутренних дел уже приняли первых посетителей.



- Я живу неподалеку и очень рада, что смогла подать документы на оформление загранпаспорта без особых хлопот. Благодаря полицейским и МФЦ я могу на 10 лет забыть об оформлении этого документа, – отметила одна из посетительниц.



Оформление паспортов ведётся по вторникам и средам с 09.00 до 12.30 по адресу: Улан-Удэ, улица Ключевская 76а, зал №3, кабинет №109. Предварительная запись через call-центр МФЦ по телефону 8 (3012) 287-287. Также получить государственную услугу возможно при личном обращении в порядке электронной очереди.



Всего с начала года сотрудниками в Бурятии выдано 4184 заграничных паспорта нового поколения, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



