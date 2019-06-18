Пантач - так принято называть самцов изюбрей, маралов и лосей в период роста у них рогов до того, как они окостенеют и очистятся от мягкой кожи
Таким звучным и красивым словом других, более мелких животных, называют редко, говорится в сообщении ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- У лося в Северобайкалье панты начинают расти в конце апреля или в начале мая в зависимости от индивидуальных особенностей, возраста и упитанности. За сутки рога-панты удлиняются на 1-2 см. Заканчивается рост, как правило, в июле. Но в любом случае, к сентябрю – периоду брачных турниров – рогачи будут иметь короны до метра и более. В период роста пантов лоси особенно осторожны, но нам удалось сфотографировать одного из них в полночь, - рассказал старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус.
Лоси и изюбри обладают красивыми и мощными рогами не только для турниров и соблазнения самок, но и для заламывания веток деревьев при кормёжке, а главное, для защиты от хищников. В научной литературе публиковались случаи смертельных ранений нападавших на лося волков.
В бурятском заповеднике сфотографировали пантача
Общество, Фото:
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