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«Орлёнок» принял 150 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области

«Орлёнок» принял 150 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
19 июля «Орлёнок» примет ещё 100 пострадавших детей из региона

Всероссийский детский центр «Орлёнок» встретил первых 150 детей из районов Иркутской области, пострадавших от наводнения. Соответствующее поручение было дано министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой.

Дети расположились в четырёх детских лагерях «Орлёнка»: «Стремительный», «Штормовой», «Солнечный» и «Солнышко».

17-18 июля в центре стартует новая, восьмая смена, в ходе которой дети из пострадавших районов смогут отдохнуть на море, пообщаться со сверстниками из регионов России и разных стран мира, заняться спортом, поучаствовать в образовательной программе по развитию творческого мышления «Мосты дружбы». С ними будут работать квалифицированные педагоги и психологи центра, прошедшие дополнительную профессиональную подготовку. 19 июля «Орлёнок» примет ещё 100 пострадавших детей из Иркутской области.

Всего пострадавшими от наводнения в Иркутской области числятся более 5700 детей школьного возраста. Более трёх тысяч родителей подали заявления на отдых и оздоровление ребят. В лагеря уже заехали более полутора тысяч детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.


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