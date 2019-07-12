Вход бесплатный
Жителей Улан-Удэ приглашают на концерт индийских танцев.
Танцевальное шоу состоится 14 июля в 17.00 в ТРЦ «Пионер». В мероприятии примут участие коллективы Улан-Удэ и Иркутска.
Вход свободный.
Вечер индийских танцев устроят в Улан-Удэ
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