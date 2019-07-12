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Вечер индийских танцев устроят в Улан-Удэ

Вечер индийских танцев устроят в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход бесплатный

Жителей Улан-Удэ приглашают на концерт индийских танцев.

Танцевальное шоу состоится 14 июля в 17.00 в ТРЦ «Пионер». В мероприятии примут участие коллективы Улан-Удэ и Иркутска.

Вход свободный.

танцы
 
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